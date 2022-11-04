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Gündem Tolga Çevik'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı
Gündem

Tolga Çevik'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Ünlü komedyen Tolga Çevik, Toronto'daki gösterisi için aylar öncesinden Kanada'ya yaptığı vize başvurusunun henüz sonuçlanmadığını duyurmuş ve "Galiba gülelim istemiyorlar!" sözleriyle tepki göstermişti. Ünlü komedyen, vize ve Toronto gösterisi hakkındaki yeni gelişmeyi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 13:45:00 -
Tolga Çevik'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Ünlü komedyen Tolga Çevik, Toronto'daki gösterisi için aylar öncesinden Kanada'ya yaptığı vize başvurusunun henüz sonuçlanmadığını duyurmuş ve "Galiba gülelim istemiyorlar!" sözleriyle tepki göstermişti.

Aylardır vize alabilmek için bekleyen Çevik, Kanada Başkonsolosluğuna seslenerek "Toronto'daki dostlar; aylar önce salonu doldurdunuz, müteşekkiriz. Biz de aylar önce Kanada Konsolosluğu'na vize başvurusu yaptık, fakat gel gör ki bugün hala cevap yok. Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk?" ifadelerine yer vermişti. Ünlü komedyen, vize ve Toronto gösterisi hakkındaki yeni gelişmeyi duyurdu.

Çevik, ekibinin henüz vize alamadığı için Kasım ayındaki Kanada gösterisini ertelemek zorunda kaldıklarını açıkladı. 

 

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