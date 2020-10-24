Tolga Akar yeniden EAPP Yönetim Kurulu’nda

Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, ulusal ve uluslararası derneklerin sektörün gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi:



“Assan Panel olarak bu önemin farkındalığı ve bilinciyle oldukça aktif davranıyoruz. Avrupa Panel ve Profil Derneği, sektörümüzün dünya çapında yüzde 80’ini temsil ediyor. Buradaki varlığımız sektörümüzün Türkiye’deki gelişimi açısından da kritik önem taşıyor. Ülkemizdeki gelişmeleri, potansiyeli, mevcut sorun ve çözüm önerilerimizi büyük ve çok sesli bir platformda masaya yatırma imkanı buluyoruz. Ülkemizde sektörümüzün gelişimine katkı sunmak için sorumluluk almaya devam edeceğiz.”