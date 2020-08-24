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Aktüel Tokyo’da sıcak çarpmasından hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi
Aktüel

Tokyo’da sıcak çarpmasından hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 07:30:10 -
Tokyo’da sıcak çarpmasından hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi

TOKYO (AA) - Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e çıktı.

Tokyo Metropol Valiliği Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu, yüksek sıcaklıklar yüzünden hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.

Bu verilere göre, son 9 günde yaşları 60 ila 90 arasında 22 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece ağustos başından beri başkent metropolünde sıcak çarpmasından ölenlerin sayısı 170'e yükseldi. 22 kişiden 21'inin evlerinde hayatını kaybettiği, 20'sinin evde havalandırma sistemi kullanmadığı kaydedildi.

Düzenli havalandırma ve sıkça su tüketimi uyarılarının yapıldığı Tokyo'da hava sıcaklığı temmuz sonundan beri 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.

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