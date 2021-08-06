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Dünya Tokyo'da bıçaklı saldırı: En az 10 yaralı
Dünya

Tokyo'da bıçaklı saldırı: En az 10 yaralı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir kişinin metro istasyonundaki yolculara bıçakla saldırması sonucu en az 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 19:41:00 -
Tokyo'da bıçaklı saldırı: En az 10 yaralı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da metro istasyonunda bıçaklı saldırı sonucu 2’si ağır olmak üzere en az 10 kişi yaralandı.

En az 10 kişi yaralandı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da Odakyu Odawara Hattı’nda yerel saatle 20.40 sıralarında bir kişi metrodaki yolculara bıçakla saldırdı. Seijogakuen durağı yakınlarında gerçekleştirilen saldırıda 2’si ağır olmak üzere en az 10 kişi yaralanırken, yaralılardan 4’ünün bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

1 kişi gözaltına alındı

 

Saldırgan bıçağını metroda bırakarak kayıplara karıştı. Japon medyasında yer alan haberlerde, polisin bıçaklı saldırgan olduğundan şüphelenilen 1 kişiyi gözaltına alındığı ifade edildi. Şüphelinin 20'li yaşlarında olduğu belirtildi. Polisten henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Tokyo İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada ise 10 yolcudan 9’unun yakındaki hastanelere götürüldüğü belirtilerek, 10’uncu yaralının olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı aktarıldı.

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