Tokyo Olimpiyatları 'Kovid-19 olsa da olmasa da' gelecek yıl yapılacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkan Yardımcısı John Coates, Fransız AFP ajansına yaptığı açıklamada, Tokyo Olimpiyatlarının planlandığı gibi gelecek yıl 23 Temmuz'da başlayacağını belirtti.

2011 yılında Japonya'da meydana gelen büyük deprem ve tsunamiye atıfta bulunularak "yeniden inşa" temasıyla düzenlenmesi planlanan Tokyo Olimpiyatları'nın "Covidli veya Covitsiz" yapılacağını ve "Tünelin sonundaki ışık, Kovid'i alt eden Oyunlar" olacağını vurguladı.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Kıdemli Müdürü (CEO) Toshiro Muto, Temmuz ayında Tokyo Olimpiyat Oyunlarının sınırlı bir seyirci ile yapılabileceğini, açılış ve kapanış törenlerinin basitleştirilebileceğini ve tüm ülkelerden delegasyon ve personel sayısının azaltılabileceğini duyurdu.

Mori, nisan ayında ise oyunların, 2021'de de yapılamayacak olması halinde ertelenmek zorunda kalacağını bildirmişti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na yaklaşık 200 ülkeden 11.000'den fazla sporcunun katılması planlandı.