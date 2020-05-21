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Spor

Tokyo Olimpiyatları iptal mi? | 2020 Olimpiyatları ne zaman?

Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlayacak? Korononavirüs salgını spor dünyasını da olumsuz etkiledi. Bu yaz oynanması planlanan 2020 Olimpiyat Oyunları ileri bir tarihe ertelendi. Pek çok kişi “Tokyo Olimpiyatları ne zaman?” , “Tokyo Olimpiyatları iptal mi?” , “2020 Olimpiyatları ne zaman oynanacak?” , “2020 Tokyo Olimpiyatları tarihi” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:20:00 -
Tokyo Olimpiyatları iptal mi? | 2020 Olimpiyatları ne zaman?

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkiledi. Salgın; sağlık sisteminden ekonomiye, spordan eğitime pek çok alanı etkiledi. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından olan olimpiyat oyunlarının geleceği ise merak konusu.

Tokyo Olimpiyatları iptal mi? | 2020 Olimpiyatları ne zaman?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatlarının gelecek yıl da düzenlenememesi halinde iptal edileceğini açıkladı.

Kyodo haber ajansını haberine göre, İngiliz BBC Sport televizyonuna konuşan Komite Başkanı Bach, salgın sebebiyle 2021'e ertelenen Tokyo oyunlarına yönelik Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun "B" planının olmadığını¨ söyledi.

"Dünya çapında federasyonların spor takvimlerini her yıl değiştiremezsiniz"

Bach, "Bir organizasyon komitesinde 3 ya da 5 bin insanı daima istihdam edemezsiniz. Dünya çapında federasyonların spor takvimlerini her yıl değiştiremezsiniz. Sporcuları bilinmezlik içerisinde bırakamazsınız." ifadelerini kullandı.

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