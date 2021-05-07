  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tokyo Olimpiyatları için Biontech aşısı
Safranbolu'da kaza: Yaralılar var
Twitter'ın Trump nefreti bir kez daha görüldü
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu
Dünya Tokyo Olimpiyatları için Biontech aşısı
Dünya

Tokyo Olimpiyatları için Biontech aşısı

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç firması BioNTech, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak atletlere ve delegelere koronavirüs aşısı sağlayacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 01:56:00 -
Tokyo Olimpiyatları için Biontech aşısı

Pfizer ve BioNTech, yaptıkları ortak açıklamada, bu sene Japonya'da düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na katılacak atletlerin aşılanması için Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Pfizer ve BioNTech, atletlerin ve delegelerin aşılanması için Kovid-19 aşısı sağlayacak.

Olimpiyatlara katılan atletlerin Tokyo'ya gitmeden önce her iki doz aşıyı da yaptırılabilmesi için ilk sevkiyatın mayıs ayı sonlara doğru yapılması bekleniyor.

Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, yaptığı açıklamada, Olimpiyatların güvenli ve başarılı olabilmesi için atletlere aşı yapılmasının kritik olduğunu ve olimpiyatlara katkı sağlayabilmekten onur duyduklarını ifade etti.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Paralimpik Oyunları'nın 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Mehmet Biricik yakalandı
Gündem

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Mehmet Biricik yakalandı

İstanbul'da MİT ve Emniyet'in düzenlediği ortak operasyonla FETÖ'nün üst düzey finansörü Mehmet Biricik 55 bin TL para ile yakalandı...
Putin'den üstü kapalı Türkiye mesajı
Dünya

Putin'den üstü kapalı Türkiye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkeler arasında yaşanan seyahat kısıtlamalarına ilişkin bir açıklama y..
Başvuru yapmaya gerek yok, hane başı 1.100 TL verilecek! Paralar ödenmeye başladı
Ekonomi

Başvuru yapmaya gerek yok, hane başı 1.100 TL verilecek! Paralar ödenmeye başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1.100 TL tutarındaki nakdi yardımın ihtiyaç sahiplerine, konutlarında teslim edilmeye başlandığ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay