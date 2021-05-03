2021 ALES sınavında yer alan “toksik olumluluk” kavramına ilişkin soru, sınava giren öğrenciler arasında tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada da paylaşılan 2021 ALES sınavına ilişkin yorumlar arasında sıkça geçen “toksik olumluluk” kavramına ilişkin sorunun yanıtı merak ediliyor.

Toksik olumluluk ne anlama gelir?

Toksik olumluluk pozitiflik kavramı, yıkıcı bir durum yaşandığında, bu durumun getirdiği yıkıntıları görmezden gelip zoraki bir şekilde pozitif kalabilme çabasıdır. Toksik yani zehirli iletişim olan yerde sevgi yeşermemektedir.

Toksik olumluluk davranışları nelerdir?

Toksik olumluluk davranışları şu şekilde;

Gerçek duygularınızı görmezden gelip, küçümsemek veya reddetmektir.

Duygularınızdan dolayı kendinizi zayıf hissetmek.

Gerçek duygularınızı bir maskeyle örtmek ve hislerinizin tam tersi davranmaktır.

Olumsuz duygulara sahip kişileri küçümsemek ve onları zayıf görmektir.

Gerçek sorunu, acıyı, hayal kırıklığını kabul etmeyip başkasının deneyimini geçersiz kılmaktır.