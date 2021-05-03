  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Konya'da bir lokantada patlama
Tokat, 7 kez sallandı
Bakan güzel haberi verdi
Kuşadası'nda siyah yılanlar ortaya çıktı! Uyardı: Kesnlikle öldürmeyin
Aktüel Toksik olumluluk ne anlama gelir?
Aktüel

Toksik olumluluk ne anlama gelir?

2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen ALES sınavında birçok öğrencinin takıldığı “toksik olumluluk” sorusu merak konusu oldu. Söz konusu sınavın ardından sınava giren öğrenciler arasında tartışmalara neden olan “toksik olumluluk” sorusu arama motorlarında sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, Toksik olumluluk ne anlama gelir? Toksik olumluluk nedir, ne demek?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 00:52:00 -
Toksik olumluluk ne anlama gelir?

2021 ALES sınavında yer alan “toksik olumluluk” kavramına ilişkin soru, sınava giren öğrenciler arasında tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada da paylaşılan 2021 ALES sınavına ilişkin yorumlar arasında sıkça geçen “toksik olumluluk” kavramına ilişkin sorunun yanıtı merak ediliyor.

Toksik olumluluk ne anlama gelir?

Toksik olumluluk pozitiflik kavramı, yıkıcı bir durum yaşandığında, bu durumun getirdiği yıkıntıları görmezden gelip zoraki bir şekilde pozitif kalabilme çabasıdır. Toksik yani zehirli iletişim olan yerde sevgi yeşermemektedir.

Toksik olumluluk davranışları nelerdir?

Toksik olumluluk davranışları şu şekilde;

Gerçek duygularınızı görmezden gelip, küçümsemek veya reddetmektir.

Duygularınızdan dolayı kendinizi zayıf hissetmek.

Gerçek duygularınızı bir maskeyle örtmek ve hislerinizin tam tersi davranmaktır.

Olumsuz duygulara sahip kişileri küçümsemek ve onları zayıf görmektir.

Gerçek sorunu, acıyı, hayal kırıklığını kabul etmeyip başkasının deneyimini geçersiz kılmaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyasette dikiş tutturamayan Eren Erdem PR işine girdi
Siyaset

Siyasette dikiş tutturamayan Eren Erdem PR işine girdi

Siyaseti beceremeyen ve FETÖ kuyruğundan ayrılamayan CHP’li Eren Erdem, hobi edinmeye çalışan emekliler gibi yeni uğraşların peşine düştü. K..
Yohannes Kaçaznuni: Türklere biz savaş açtık
Gündem

Yohannes Kaçaznuni: Türklere biz savaş açtık

Ermeni lobilerinin sözde soykırım iddiaları, Ermenistan'ın ilk Başbakanı Ovannes Kaçaznuni tarafından bizzat yalanlanmıştı.
'Espri'sine gülünmeyen Akşener'in zor anları!
Siyaset

'Espri'sine gülünmeyen Akşener'in zor anları!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'teki programın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunmak isterken re..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay