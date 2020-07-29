TOKKDER'den bayramda araç kiralayacaklara "hijyen" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, Kurban Bayramı’nda araç kiralayacakların hijyen konusuna dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Pandemi döneminde gerek araç bakımından gerekse teslimat şartları anlamında özel dezenfeksiyon önlemlerinin alındığından mutlaka emin olmak gerekiyor." ifadesini kullandı.TOKKDER açıklamasına göre, bayram dönemine girilmesiyle birlikte araç kiralamaya olan talep hızla arttı. Tatil planı yapanlar bu sene pandeminin etkisiyle uçak, tren veya otobüs yerine ağırlıklı olarak araç kiralamayı tercih ediyor.- "Araç kiralama ve araç paylaşımına olan talebin yükseldiğini gözlemliyoruz"Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Ekici, yeni normalle birlikte araç kiralamaya olan talebin, bayram döneminde daha da yoğunlaştığını belirterek, "Bireylerin izole, hijyen standartları yüksek ve kontrollü ulaşım ihtiyacıyla birlikte uçak, tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına olan talebin belirli bir oranının bireysel ulaşıma kaydığını, araç kiralama ve araç paylaşımına olan talebin yükseldiğini gözlemliyoruz. Bununla birlikte, yurt dışından gelen misafir sayısındaki önemli azalma, 2020 yılı yüksek sezonu açısından önceki yılların yüksek sezon iş hacmine ulaşmayı imkansız kılıyor." ifadelerini kullandı.Bu sene, her yıldan farklı bir yüksek sezon tecrübe ettiklerini ve salgının kontrol altına alınması çerçevesinde ekonomide düzelme yaşansa da daralma ile karşı karşıya olduklarını dile getiren Ekici, "Yüksek sezon yatırımlarımızı yapmadan pandeminin ortaya çıkmış olması ise sektörümüz açısından ‘hava yastığı’ etkisi olarak değerlendirilebilir." açıklamasında bulundu.- "Kurumsal şirketler tercih edilmeli"Kurban Bayramı döneminde araç kiralayacaklara yönelik tavsiyelerde bulunan İnan Ekici, şunları kaydetti:"Bayramda araç kiralamak isteyenlere önerim, bu tür yoğun talebin olduğu dönemler için araç rezervasyonlarını mümkün olduğunca erken yapmaları yönünde. Bunun yanı sıra mutlaka kurumsal firmaları tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Yurt çapında tanınan ve ana iş alanı araç kiralama olan kurumsal markaların tercih edilmesi gerek kiralama sürecinde gerekse sonrasında tüketicilerin sorunsuz ve memnuniyet verici hizmet almasını sağlayacaktır. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz bazı araç kiralama faaliyetleri, sigorta kapsamı, bakım hizmeti, ikame araç tedariki, yola devam garantisi gibi hizmetleri karşılayamadığı oranda sektörümüzün güvenirliğine gölge düşürüyor. Bu anlamda ihtiyaç sahipleri araç kiralarken TOKKDER üyesi, yaygın ofis ağı bulunan, kısa vadede günü kurtaran çözümler sunmak yerine müşterilerine değer yaratan, satış sonrası destek sunan ve sürdürülebilir hizmetler sağlayan kurumsal şirketleri tercih ederek kendilerini söz konusu olumsuzluklardan sakınabilir”- "Bu sene hijyene çok dikkat edilmeli"İnan Ekici, pandemi nedeniyle araç kiralama hizmetlerinde dezenfeksiyon önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şunları aktardı:"Güvenlik ve hijyen her şeyden önce geliyor. Her zaman önemli olmakla birlikte içinde bulunduğumuz pandemi döneminde gerek araç bakımında gerekse teslimat şartları anlamında özel dezenfeksiyon önlemlerinin alındığından emin olmak gerekiyor. Ayrıca, araç kiralayanların trafik kurallarına uyum göstererek kiralama sürelerini tamamlamaları, kişisel güvenlikleri ve trafik cezaları ile karşılaşmamaları açısından büyük önem arz ediyor. Bu sene özellikle vurgulayacağımız konu ise hijyen önlemleri… Araç kiralama filosunda olan tüm araçların her kiralamadan sonra yıkanması ve detaylı temizlikten geçirilmesi gerekir.Pandemi döneminde ise bu işlemlere ekstra dezenfeksiyon uygulamaları da eklenmekte; tüm önlemleri alan kurumsal şirketlerde teslimatı gerçekleştiren görevliden, ofis ya da teslimat ortamına kadar araç kiralamanın tüm aşamalarında üst seviyede hijyen sağlanmaktadır. Bu noktada, araç kiralama hizmetinin kurumsal ve geniş kapsamlı hizmet veren firmalardan alınması ekstra önem taşımaktadır."