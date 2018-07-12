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TOKİ’nin Silivri evlerinde mutlu son

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Silivri’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konuttan 2+1 nitelikli 934 konutun sahibi kura ile belirlendi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:45
TOKİ’nin Silivri evlerinde mutlu son

Başvuruları 18-29 Haziran’da yapılan bin 356 konutun 934 adedi “alt gelir grubu”, 422 adedi ise “orta gelir grubu”nda bulunan vatandaşlara yönelik satışa sunulan İstanbul Silivri’deki TOKİ konutlarının kura çekimi Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.

BAŞVURULAR 20 BİNİ AŞTI

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konutlara toplam 20 bin 101 başvuru yapıldı. Dar gelirli vatandaşlara sunulan 2+1 nitelikli 934 konuta 16 bin 604 başvuru yapıldı. Orta gelirli vatandaşlara sunulan 3+1 nitelikli 422 konuta ise 3 bin 497 başvuru yapıldı.

EMEKLİLERE DE EV VAR

Projede emekli vatandaşlara yüzde 25 kontenjan ayrıldı. “Alt gelir grubu”nda satışa sunulan 934 konutun 234 adedi sadece emekli vatandaşlara ayrıldı. Emekli vatandaşlara ayrılan 234 konuta ise 2 bin 933 başvuru yapıldı. Emekliler, 25 bin TL peşinat bedeli 180 ay vade veya 30 bin TL peşinat 240 ay vade ile konut sahibi olacak. Dar gelirli vatandaşlar ise 2+1 daireye aylık 961 TL taksitle toplam 198 bin TL’ye sahip olacak.

Bin 356 konuttan kalan 3+1 nitelikli 422 konutun kurası ise bugün çekilecek.

SIRA KİPTAŞ’TA

KİPTAŞ’ın Silivri’de yapacağı 3 bin 500 konut için başvurular bu ay içinde başlayacak. Silivri’nin merkezinde E-5 karayolu ve TEM otoyoluna çok yakın konumda yükselecek yeni projede bloklar en fazla 8 katlı olacak. 92 metrekare ile 112 metrekare arasında değişen 2+1 ve 3+1 dairelerin satış fiyatının nisan ayında 195 bin ile 215 bin lira aralığında satışa sunulan daire fiyatlarına yakın olması bekleniyor. KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, “Silivri’de artık her türlü imkân var. Uygun ödeme planları ile hiç evi olmayanları ev sahibi yapacağız. Kimse ‘bana ev çıkmadı’ diye üzülmesin. KİPTAŞ olarak sosyal konut üretmeye devam edeceğiz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 10:45
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