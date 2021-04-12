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Gündem TOKİ'nin 'Kahramanmaraş' mesajı gündem oldu!
Gündem

TOKİ'nin 'Kahramanmaraş' mesajı gündem oldu!

TOKİ, Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlara hak sahibi olduğuna dair mesaj attı. TOKİ'den yapılan açıklamada mesajların yanlışlıkla gönderildiği belirtilerek, dikkate alınmaması istendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 18:04:00 -
TOKİ'nin 'Kahramanmaraş' mesajı gündem oldu!

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara hak sahibi olduklarına dair gönderilen mesajların sehven olduğu belirtildi.

"Mesajı dikkate almayın"

TOKİ yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ta mesaj gönderilen kişileri uyararak, "Vatandaşlarımıza Kahramanmaraş ilinde asil hak sahibi olunduğuna dair mesajlar sehven gönderilmiş olup, mesaj ulaşan vatandaşlarımızın mesajı dikkate almamaları önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.

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