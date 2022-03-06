TOKİ'nin indirim kampanyası 22 Mart'ta başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye olan borçlarını kapatacaklara yönelik yüzde 22 indirim kampanyasının 22 Mart'ta başlayacağını, 19 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Toki indirim kampanyası 2022 ne zaman?

Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıldığını hatırlatarak, "22 Mart'ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Toki indirim kampanyası şartları ne, kimler yararlanabilir?

TOKİ indirim kampanyasıyla ilgili ayrıntılar henüz belli olmazken geçtiğimiz yıl yapılan kampanyadan; borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanmıştı.

Toki indirim kampanyası nedir, nasıl hesaplanır?

Borcunun tamamını ödeyene yüzde 22 indirim yapılırken yine borcunun en az yüzde 22'sini ödeyen kişilere de ödeme yapmış oldukları tutar üzerinden yüzde 22'lik indirim yansıtılıyor. Kalan tutar baştan hesaplanarak taksitlendiriliyor ve böylelikle vatandaş aylık borç tutarını düşürmüş oluyor.