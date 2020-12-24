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Ekonomi TOKİ'den İstanbul'a konut müjdesi! İşte konutların yapılacağı ilçeler...
Ekonomi

TOKİ'den İstanbul'a konut müjdesi! İşte konutların yapılacağı ilçeler...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'den İstanbul'da 3 yeni konut projesi geldi. 3 ilçeye yapılacak konutların sayısı toplamda 1.588 olacak. İşte projelerden tüm ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:47:00 -
TOKİ'den İstanbul'a konut müjdesi! İşte konutların yapılacağı ilçeler...

TOKİ 3 ilçede toplam 1.588 konut hayata geçirmek üzere ihaleye çıkıyor. Konutlar Ataşehir ve Başakşehir'de inşa edilecek. Diğer proje ise Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında planlanıyor. Peki ilçelere göre dağılımlar nasıl olacak, ihaleler ne zaman yapılacak? İşte TOKİ'nin İstanbul'a müjdesini verdiği 3 yeni projenin yapılacağı ilçeler belli oldu.

Başakşehir'de 794 konut

TOKİ'nin İstanbul Başakşehir'de yapacağı proje 2. etap kapsamında 794 konutu kapsıyor. Proje kapsamında 16 dükkan da yer alacak.

İhale 28 Aralık'ta

İhale 28 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Sözleşme sonrasında 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Konutların teslimi ise yer tesliminden 650 gün sonra gerçekleştirilecek.

Ataşehir'e 513 konut 28 dükkan

Ataşehir'de yer alan proje Şerifali Çiftliği GÖB alanında konumlandırılıyor. 513 konuttan meydana gelen projede 28 dükkan yer alacak. 

18 Ocak'ta ihaleye çıkacak

18 Ocak'ta ihalesi gerçekleştirilecek projede sözleşme sonrası 10 gün içinde yer teslimi yapılacak ve sonrasında ise 550 günde teslim gerçekleştirilecek.

Zeytinburnu'da kentsel dönüşüm: 281 konut ve 97 dükkan

TOKİ'nin Zeytinburnu'nda gerçekleştireceği proje ise Telsiz Mahallesi'nde yer alıyor. Kentsel dönüşüm kapsamında bölgede 281 konut ve 97 dükkan hayata geçirilecek. Projenin ihalesi 3 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

İhaleleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) toplantı salonunda gerçekleştirilecek projeler henüz satışa açılmadı.

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