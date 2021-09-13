TOKİ'den İmamoğlu'na cevap!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarını yalanladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlarımızı az peşinat, düşük taksit ve uzun vadelerle kira öder gibi ev sahibi yapmaktadır. Son 20 yılda 1 milyon 51 bin 265 konut üreterek işçiden memura, ev hanımından esnafa, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla 5 milyonu aşkın dar gelirli vatandaşımız konut sahibi olmuştur.

TOKİ son iki yılda dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olması için 50 bin ve 100 bin sosyal konut kampanyaları düzenlemiştir. Bu kampanyalarda İstanbul özelinde satışa sunulan 16 bin 300 sosyal konuta, 673 bin 693 başvuru yapılmıştır. Yine aynı şekilde bazı haberler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın açıklamasına konu olan ve 100 bin sosyal konut kampanyası kapsamında kuraları 2019 yılında çekilen Arnavutköy projesinde 3750 konuta 135 bin 569 başvuru yapılmıştır. Bu konutlara dar gelirli, evi olmayan ve İstanbul’da ikamet eden vatandaşlarımız başvurabilmiştir. Bu projelerin amacı iddia edildiği gibi para kazanmak değil, evi olmayan vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaktır.

Yine bu haber ve açıklamada Arnavutköy projesi alanı için tarla ifadesi kullanılarak sanki TOKİ tarımsal nitelikli araziye konut yapacak algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Proje alanı kesinlikle tarımsal nitelikli arazi değildir. Yine İddia edildiği gibi proje alanı içerisinde 4342 sayılı Mera Kanununa tabi bir mera taşınmazı bulunmamaktadır.

Ayrıca ortada satışı yapılan herhangi bir taşınmaz veya arsa satışı da söz konusu değildir. Yapılan işlem Sosyal Devlet anlayışıyla, kendisi ve aile bireyleri üzerinde herhangi bir şekilde evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik sosyal konut projesinin ihalesidir.

Bazı gazeteler Arnavutköy sosyal konut projesi sessiz sedasız ihaleye çıkıldığını iddia ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı TOKİ’nin şov yaptığı, ihale yapılmadığı açıklamasını yapmıştır. İhale, kanunda öngörüldüğü üzere tüm şartlar yerine getirilerek 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Yani TOKİ şov değil tüm gayretiyle evi olmayan İstanbullu vatandaşlarımıza konut yaparak onlara sıcak bir yuva olmaktadır. Böyle derdi olmayan sorumluluk makamında oturup çözüme katkı vermesi gerekenler ne yazık ki açıklamalarıyla şov yapmakta vatandaşlarımızın konut sahibi olmalarını engellemeye çalışmaktadır.

Pandemi süreci dâhil tüm tedbirleri alarak şantiyelerde faaliyetlerini ara vermeden yürüten ve tüm bu engelleme hamlelerine rağmen evi olmayan İstanbullu vatandaşlarımıza sıcak yuva olan TOKİ ile ilgili İBB Başkanının açıklamalarını yüce milletimizin takdirine sunarız.