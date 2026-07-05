Hem tazminattan hem nafakadan oldu! Genç kadın büyük hata yaptı!

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU: TAZMİNAT VE NAFAKA YOK! Ağır kusurlu sayıldığı için tazminat ve nafaka talepleri reddedilen kadın eş, kararı istinaf mahkemesine ve ardından Yargıtay'a taşıdı. Kadın vekili, kocanın telefon trafiğinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve sadakatsizliğin ispatlandığını savundu. Ancak dosyayı son olarak inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, alt mahkemelerin kararlarını hukuka tamamen uygun buldu. Gizlice dinleme cihazı kullanmanın ve büyü işleriyle uğraşmanın evlilik birliğini temelinden sarsan ağır bir kusur olduğunu teyit eden yüksek mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle onadı. Bu kararla birlikte, eşini gizlice dinleyen kadın hem tazminat haklarından mahrum kaldı hem de boşanmanın baş sorumlusu sayıldı./ kaynak: sabah