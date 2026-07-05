Beşiktaş istedi, Trabzonspor kaptı!
Trabzonspor milli futbolcu Aral Şimşir ile el sıkıştı.
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Trabzonspor milli futbolcu Aral Şimşir ile el sıkıştı.
Bordo-mavililer, 13 milyon euro bonservis bedeli + 2 milyon euro bonus karşılığında Midtjylland kulübüyle anlaşmaya çok yakın.
Trabzonspor, bir dönem Beşiktaş'ın da istediği milli futbolcu Aral Şimşir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Bordo-mavililer, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşmaya vardı.
13 MİLYON EURO ARTI BONUS
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Trabzonspor, Aral Şimşir ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Trabzonspor ve Midtjylland, 13 milyon euro bonservis bedeli + 2 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya çok yakın" dedi.
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