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Spor
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Beşiktaş istedi, Trabzonspor kaptı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş istedi, Trabzonspor kaptı!

Trabzonspor milli futbolcu Aral Şimşir ile el sıkıştı.

#1
Foto - Beşiktaş istedi, Trabzonspor kaptı!

Bordo-mavililer, 13 milyon euro bonservis bedeli + 2 milyon euro bonus karşılığında Midtjylland kulübüyle anlaşmaya çok yakın.

#2
Foto - Beşiktaş istedi, Trabzonspor kaptı!

Trabzonspor, bir dönem Beşiktaş'ın da istediği milli futbolcu Aral Şimşir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Beşiktaş istedi, Trabzonspor kaptı!

Bordo-mavililer, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşmaya vardı.

#4
Foto - Beşiktaş istedi, Trabzonspor kaptı!

13 MİLYON EURO ARTI BONUS

#5
Foto - Beşiktaş istedi, Trabzonspor kaptı!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Trabzonspor, Aral Şimşir ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Trabzonspor ve Midtjylland, 13 milyon euro bonservis bedeli + 2 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya çok yakın" dedi.

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