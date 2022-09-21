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Gündem TOKİ'den bir bomba daha! Flaş açıklama az önce yapıldı
Gündem

TOKİ'den bir bomba daha! Flaş açıklama az önce yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 12:24:00 -
TOKİ'den bir bomba daha! Flaş açıklama az önce yapıldı

TOKİ'den vatandaşlara bir müjde daha geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

 

 

 

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Yorumlar

Vatandaş

Toki evleri artan taksitlerle olması büyük sıkıntı. Her 6 aylık memur zam oranı hesaplandığında 20 yıl sonra devasa taksit ve ödemeler ortaya çıkıyor. Yani korkunç rakamlara geliyor ev fiyatları. Devlet madem halkın yararına yapacak sabit taksitlerle peşin fiyatına bu işi sürdürmeli. Gerçek hizmet budur.

beynamaz

-bak murat: paranın değeri çok düşmeden ne toplarsak kar..
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