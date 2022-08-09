TOKİ’den asgari ücretli çalışana konut var mı? TOKİ sosyal konut son dakika gelişmeleri!

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatacaklarını duyurdu. "Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız" diyen Erdoğan, projeyle birlikte son dönemde şikayet konusu olan ev kiralarının da düşmesine yol açacağını açıkladı.

Büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde 450 ila 500 bin konut ve iş yeri yapılması planlanıyor. Projenin ayrıntılarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek ay açıklayacak.

TOKİ’den asgari ücretli çalışana konut var mı?

TRT HABER'in haberine göre, Proje ile asgari ücretle çalışanlar da artık konut sahibi olabilecek. Sosyal konut projesine hiç evi olmayanlar ile belirli gelir seviyesine sahip olanlar başvurabilecek. Emekliler, gazi ve şehit yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler için de kota ayrılacak.

Ödemelerde 20 yıla kadar vade imkanı sunulacak. Yüksek inşaat maliyeti ve arsa sorununa destek ise devlet tarafından sağlanacak. Sosyal konutun yanı sıra, üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri inşa edilecek. Proje sayesinde uzun vadede, düşük taksitlerle iş yeri sahibi olunabilecek. TOKİ tarafından yapılan sosyal konut projeleri ile artan kira ve konut fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor.