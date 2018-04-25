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TOKİ'de kura çekilişi sonuçlandı!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir'de yatay mimari ve mahalle konseptiyle inşa edilen 605 konutun kurası bugün çekildi. Noter huzurunda Yahya Kemal Beyatlı Gösteri merkezinde gerçekleşen TOKİ Kayaşehir kura çekilişinde kazananların yüzü güldü.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:02
TOKİ'de kura çekilişi sonuçlandı!

16 bin 946 kişinin başvuru yaptığı çekilişte 605 kişi konut sahibi oldu. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ve engelli vatandaşlara öncelik tanınan kurada, 15 Temmuz Gazisi Bozkurt Pekdemir, ev sahibi olmaya hak kazandı.
15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde G3 mermisiyle omzundan vurularak gazi olan Bozkurt Pekdemir, “Allah bir daha böyle günleri yaşatmasın. Ben annemle yaşıyorum. Artık bir evim olduğu için çok mutluyum. Buraya yeğenimle geldim. Sevincimizi paylaşıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUYORUZ”

15 Temmuz’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde başından vurularak gazi olan Pekdemir’in yeğeni Sabahattin Çelik, “29 gün hastanede yatıp, 17 gün komada kaldım. 12 defa ameliyat geçirdim ve engelli kaldım. Allah vatanımızı ve milletimizi korusun. Bir daha böyle günler yaşamayalım, biz her zaman ülkemizi korumaya hazırız. TOKİ Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunarım. Bize çok güzel imkanlar sunuyorlar. Ben de çekilişle TOKİ’den ev almıştım. Mutlu ve heyecanlıyız. Kira öder gibi ev sahibi oluyoruz” diye konuştu.

“TOKİ’NİN PROJELERİ ÇOK BAŞARILI”

İstanbul Kayaşehir TOKİ çekilişinde ev kazanmanın mutluluğunu yaşayanlar arasında 1999 yılında Bingöl’de mayına basarak gazi olan Abubekir Gökçe de vardı. Gökçe, “TOKİ’nin projeleri çok güzel. Bu yer de çok hoşuma gitmişti ve olmasını çok istiyordum. Gazi ve şehit ailelerine de öncelik tanıyan bir sistem var. Bizleri düşündüğü için TOKİ’ye teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:02
  1. İstanbul
  2. Bingöl
  3. toki
  4. çekiliş

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