TOKİ yüzde 20 indirim nasıl hesaplanır? TOKİ indirim kampanyası 2021 ne zaman?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında TOKİ’den ev alan vatandaşlar erken ödeme ya da peşin ödeme konusunda kampanya tarihini açıkladı. Bakan Murat Kurum, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz. Kalan taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25’inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

TOKİ yüzde 20 indirim nasıl hesaplanır?

TOKİ'den ev alan vatandaşlar için yüzde 20 indirim uygulanacak süreç Ekim ayının 21'inde başlatılacak ve böylece TOKİ'den alınan 200 bin TL'lik bir ev 160 bin TL'ye düşerken 300 bin TL'lik bir TOKİ dairesinin bedeli 240 bin TL'ye inmiş olacak. Borç bakiyesi 118 binin altında kalanlar ise 100 bin TL'nin altında bir rakam ile borçlarını kapatmış olacaklar. TOKİ'ye 300 bin TL borcu olan bir müşterinin ödeyeceği miktar 240 bin TL, TOKİ dairesi için 400 bin TL borcu kalan bir vatandaş ise 320 bin TL'ye borcunu sıfırlayıp tapusunu edinebilecek.

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