TOKİ yüzde 20 indirim başvuru! TOKİ yüzde 20 indirim başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvurular 21 Nisan 221 tarihinde başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 21 Nisan-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında başlıyor.

TOKİ yüzde 20 indirim başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ yüzde 20 indirim başvurusu nereye yapılacak? Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 21 Nisan-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Kampanyadan yararlanma şartları

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, geri ödeme taksiti 2019 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyerleri sahipleri yararlanacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dâhil edilmedi. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

TOKİ indirim kampanyası kimler yararlanıyor?

TOKİ indirim kampanyasından peşin ödemeyle borcunu bitirenlerin yanı sıra borcunun dörtte birini kapatan da yararlanabilecek. Yani, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yapılan peşin ödemelerde o yüzde 25’lik kısım için yüzde 20 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanabilmek için konut ve işyeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve Emlak Vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.