Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar TOKİ’nin yeni projesi olup olmadığını; 2+1, 3+1 daire fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ toplu konut projesi başvuruları ne zaman?

TOKİ yeni proje nerede yapılacak? TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman kimler başvuru yapabilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal D ekranlarında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Pandemi sürecinde Cumhuriyet tarihinin en büyük konut satışlarını yaptık. Vatandaşlarımız cazip kredilerle ev sahibi oldu. Biz TOKİ olarak yılda ortalama yeni yapılan konutların yüzde 8-10'unu yapardık. Bu süreçle konut miktarını yüzde 14'e çıkardık. Alt gelir grubu vatandaşlarımız ev sahibi olsun diye. 1984'ten 2002'ye kadar 65 bin konut inşa etmiş TOKİ. Bugüne kadar 1 milyon 137 bin rakamına 20 yılda ulaştık. Toplumun her kesimine ev sahibi olması için projeler geliştiriyoruz. Sosyal konut projesi açıklayacağız. Kiranın da altında ödemelerle vatandaşlarımız ev sahibi olacak” dedi.

Sosyal konut projesinin detayları ise henüz açıklanmadı. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.