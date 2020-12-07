TOKİ konut fiyatları | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için pek çok projeye imza atıyor. Son olarak 81 ilde 100 bin konut projesi başlatmış kuralar ise salgın sebebiyle dijital ortamda yapılmıştı. Ev sahibi olmak isteyenler devam eden proje olup olmadığını, TOKİ ev fiyatlarını araştırıyor. Peki, TOKİ konutları ne kadar?

TOKİ uygun konut fiyatı

TOKİ dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için uygun fiyatlı evler hazırlıyor. Son olarak 98 adet proje için açık arttırma gerçekleştireceğini duyurdu. Taksitle alınabilecek konutların fiyatlarının 104 bin liradan başladığı belirtildi. Açık arttırma ise 17 Aralık Perşembe günü yapılacak.

İşte açık arttırma ile satışa sunulacak projeler:

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TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır.