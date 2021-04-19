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Ekonomi TOKİ taksitlerinde indirim ne kadar? TOKİ indirimleri ne zaman?
Ekonomi

TOKİ taksitlerinde indirim ne kadar? TOKİ indirimleri ne zaman?

Son dakika haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksitlerinde indirim yapılacağını açıkladı. Bakan Kurum’nun TOKİ konut taksit ödemelerinde indirim müjdesinden sonra TOKİ taksitlerinde indirim ne kadar? TOKİ indirimleri ne zaman? soruları sorulmaya başlandı. İşte TOKİ taksit indirimi haberinin detayları.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 16:02:00 - 2021-04-19 16:02:46
TOKİ taksitlerinde indirim ne kadar? TOKİ indirimleri ne zaman?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlara güzel haberi duyurdu.  Twitter hesabında açıklama yapan Kurum, "Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun." dedi. Borcun tamamı ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim."

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