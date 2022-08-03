TOKİ sosyal konut projesine ne kadar peşinat verilecek? Sosyal konut projesi kaç yıl ödeme vade sayısı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, ev sahibi yapacağız." diyerek müjdesini ermişti.

TOKİ sosyal konut projesi hangi ilde var?

TOKİ’nin proje kapsamında 81 ilde en az 150 bin konut inşa etmesi beklenirken kimlerin yararlanacağı da belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Kurum, proje ile kiralarda da ve konut fiyatlarında da gerileme olacağını söylerken, “İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de kira işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız” dedi.

TOKİ sosyal konut projesinde ev fiyatları en uygun ne kadar olacak?

Dar gelirli vatandaşların açıklanmasını sabırsızlıkla beklediği TOKİ müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi" diyerek müjdelemişti. "En az 150 bin konutun inşa edilmesi beklenen TOKİ'nin yeni projesi 81 ilde uygulanacak. Ev sahibi olmayan, olamayan ve dar gelirli olan vatandaşlar için uygulanan TOKİ projesi, en uygun fiyatlarla vatandaşları ev sahibi yapmayı planlıyor.

TOKİ sosyal konut projesine ne kadar peşinat verilecek?

Ev sahibi olmak için şartları taşıdığı kabul edilen ve kuraya katılmaya hak kazanan vatandaşlar, kurada isimleri çıktıkları takdirde 15 seneye kadar vade imkanıyla taksitlerini kolaylıkla ödeyebilecek. Şehit akrabaları ve gaziler için de ayrıcalık tanınarak ayrı kontenjan açılacak. Evlerin fiyatları belirlendiğinde yüzde onu peşinat olarak alınarak geri kalan tutar taksitlerle ödenecek. Evlerin planlarının da 2+1 ve 3+1 şeklinde olması bekleniyor.

Ev fiyatları ve kiralar düştü mü?

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özcan, projeyi değerlendirdi. Projenin fiyat artışlarının durmasını sağladığını ifade eden Özcan, “Devletimiz sosyal konut üretiminde özel sektörü de işin içine katmalı. Eğer TOKİ ve Emlak Konut’un yanı sıra özel sektör de işin içine dahil edilirse ve üretilecek konut sayısı 800 bin adet olan yıllık sıfır ev ihtiyacının üzerine çıkarsa hem satılık hem de kiralık fiyatlarda düşüş dahi sağlanacaktır” dedi.