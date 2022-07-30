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Ekonomi TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları | TOKİ başvuruları ne zaman 2022?
Ekonomi

TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları | TOKİ başvuruları ne zaman 2022?

TOKİ yeni proje 3+1 fiyatı ne kadar? Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli milyonlar TOKİ’nin 81 il için başlatacağı toplu konuk projesine ait detayları merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut projesine kimler başvuru yapabilir? TOKİ 2+1 daire fiyatı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-07-30 19:01:00 -
TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları | TOKİ başvuruları ne zaman 2022?

Ev sahibi olmak isteyen pek çok kişi TOKİ’nin başlatacağı projeyi merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut projesine kim ne zaman başvuru yapabilir?

TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları | TOKİ başvuruları ne zaman 2022?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Bakan Kurum, “Önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımız, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacak. Ordu'da ilçelerimizde de inşallah sosyal konutlarımızı yapacağız. Şimdiden sosyal konutlarımız yavrularımız için, gençlerimiz için, Ordu'muz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kardeşlerim biz aziz milletimize, Ordu'muzun güzelliklerine, güzel insanlarına hizmet etmek için çalışıyoruz. Hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde yürümek, ona hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Çünkü o güçlü, onurlu, vakur büyük Türkiye'nin mimarı. Çünkü o müjdelerin, güzelliğin, umudun habercisi. Çünkü o bu cennet vatanı, bu aziz milleti yarınlara istikbale taşıyacak lider. İşte biz böyle bir liderle yol yürümekten onur, gurur ve şeref duyuyoruz” dedi.

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