TOKİ sonuçlar açıklandı!

Noter huzurunda yapılan ve şeffaflıkla yürütülen çekilişlerin ardından, hak sahibi olan vatandaşların isimleri e-Devlet sistemine tek tek yüklendi. Ev sahibi olma hayali kuran şehit aileleri, engelliler, emekliler ve gençler; e-Devlet üzerinden "Kura Sonucu Sorgulama" ekranına girerek müjdeli haberi alabiliyor. Yoğunluk nedeniyle sisteme girişte ufak aksamalar yaşansa da, sonuçlar artık tüm Türkiye'nin erişimine açık durumda.

Cumhuriyet tarihinin en devasa sosyal konut hamlesinde İstanbul ayağı için beklenen büyük müjde nihayet verildi! TOKİ tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilmeye başlanan bilgilendirme mesajlarıyla birlikte, kura sonuçlarının noter onayından geçtiği ve resmi olarak sisteme yüklendiği kesinleşti. İstanbul’da ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişinin nefesini tutarak beklediği o kritik eşik aşıldı ve hak sahipleri tek tek belirlendi.

Mesajı alan e-Devlet'e koşuyor!

TOKİ tarafından gönderilen bilgilendirme notunda, noter huzurunda çekilen kura sonuçlarının hem kurumun resmi web sayfası üzerinden hem de e-Devlet Kapısı'ndaki "Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama" ekranından kontrol edilebileceği vurgulandı. Mesajların gelmesiyle birlikte e-Devlet sisteminde büyük bir yoğunluk yaşanırken, asil ve yedek olarak belirlenen isimler hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Detaylı bilgi için resmi sorgulama ekranı aktif!

Vatandaşlar, kendilerine özel olarak gönderilen linkler ve TOKİ’nin resmi duyuru kanalları üzerinden projenin mali detaylarına, ödeme planlarına ve konut tiplerine dair tüm bilgilere ulaşabiliyor. Şehit ailelerinden gazilere, gençlerden emeklilere kadar her kesimin heyecanla takip ettiği bu büyük projede, hak sahibi olan İstanbulluların bundan sonraki süreçte hangi belgeleri tamamlayacağı ve banka sözleşmelerini ne zaman imzalayacağı da takvimleşmeye başladı.