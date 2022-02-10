TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonuçları isim listesi! TOKİ Sivas kuraları canlı izle!

TOKİ Sivas Merkez Yenimahalle 427 Adet Konut Projesi kapsamında yer alan 1+1, 2+1 ve 3+1 nitelikli 175 adet konut için heyecan dorukta. Yenimahalle TOKİ başvurusunda bulunanlar kura sonuçlarını merak ediyor.

TOKİ Sivas Yenimahalle evleri için başvurular 26 Ocak 2022 - 04 Şubat 2022 tarihleri arasındaydı. Başvuru bedelinin 1000 TL olduğu açıklanmıştı.

TOKİ Sivas Yenimahalle kura çekimi isim listesi!

TOKİ Sivas Yenimahalle evleri kura çekiminin 10 Şubat 2022 tarhinde saat 14:00’de kura çekilecek. TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonuçları isim listesi belli olur olmaz buradan takip edebilirsiniz.

TOKİ kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri başvuru bedellerini 07 Mart 2022 tarihinden itibaren, Yedek hak sahipleri 21 Mart 2022 tarihinden itibaren T. Halk Bankası AŞ. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

TOKİ Sivas Yenimahalle evleri başvuru şartları neler?

1. T.C. vatandaşı olması

2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması, Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç )

3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 10000.00TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 10.000.00TL olması gerekmektedir.)

5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın