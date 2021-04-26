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Ekonomi TOKİ satışları hangi illerde? TOKİ en düşük daire fiyatları
Ekonomi

TOKİ satışları hangi illerde? TOKİ en düşük daire fiyatları

TOKİ’den ev almak isteyenlere müjdeli haber geldi. Toplu Konut İdare Başkanlığının ucuza ürettiği konutlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. TOKİ’de ev almak isteyen vatandaşlar, en düşük daire fiyatlarını ve hangi illerde satış yapıldığını merak ediyor. Peki, TOKİ satışları hangi illerde ve en düşük daire fiyatları ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 14:10:00 -
TOKİ satışları hangi illerde? TOKİ en düşük daire fiyatları

Maddi geliri az olan vatandaşların, kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayan TOKİ, konut projeleriyle ve uygun taksit seçenekleriyle ev sahibi olmaya olanak sağlıyor. TOKİ konut projelerinin en düşük daire fiyatları ve hangi şehirde projelerin olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu haline gelmeye başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

TOKİ en düşük daire fiyatları ne kadar ve TOKİ satışları hangi illerde?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 100 bin konut projesine dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Kurum açıklamasında dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için yapılacak projede 100 bin kişinin faydalanacağını belirtti. 2021 yılında yapılacak 100 bin konut ise 81 il genelinde olacak. Toplu Konut İdare Başkanlığı konut projesinin 3+1 daire fiyatları 232.245 lira ile 285.243 lira arasında değişiyor.

Güncel olarak şu an TOKİ'nin 14 konut projesi bulunuyor...

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