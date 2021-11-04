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Ekonomi TOKİ Şanlıurfa Akçakale kura sonuçları Akçakale TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Şanlıurfa Akçakale kura sonuçları Akçakale TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ kura sonuçları TOKİ Şanlıurfa Akçakale! Şanlıurfa Akçakale TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Akçakale konut kurası gerçekleştirildi. Şanlıurfa Akçakale TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Akçakale TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Afyonkarahisar Akçakalekura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 11:11:00 - 2021-11-04 11:16:49
TOKİ Şanlıurfa Akçakale kura sonuçları Akçakale TOKİ kura sonuçları isim listesi

Şanlıurfa Akçakale TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Akçakale TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Şanlıurfa Akçakale konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Akçakale TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Akçakale kura sonucu sorgulama…

TOKİ Akçakale kura çekiliş sonuçları

Fatih Cinpolat

Merve Köftercioğlu

Dilek Küçük
Aysin Uzun

İbrahim Özyavuz

HalilYalçınkaya

Muhammet Fatih Beştaş

Gamze Metlioğlu

Zekiye Özan

Ali Batmaz

nuran Peltek

Hasan Tekdemir

Remziye Asantaş

Necmettin Çiftçi

Fevzi Şahin

Harun Oğan

Zeydi Altanay 

Mahmut Yıldız

Nhat Geçkil

Cemal Doğan

Hazla Dizman

Biricik Demir
Mehmet Güneş

Fadile Gülmezyüz

Sait Can Kırpık

İsmail Sarıboğa
Ümit Çay

Altun Köftercioğlu

Yücel Kaplan

Ayşe Beşaltı

akçakale toki sonuçları

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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