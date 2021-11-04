TOKİ Şanlıurfa Akçakale kura sonuçları Akçakale TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ kura sonuçları TOKİ Şanlıurfa Akçakale! Şanlıurfa Akçakale TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Akçakale konut kurası gerçekleştirildi. Şanlıurfa Akçakale TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Akçakale TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Afyonkarahisar Akçakalekura sonucu sorgulama.
Şanlıurfa Akçakale TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Akçakale TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Şanlıurfa Akçakale konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Akçakale TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Akçakale kura sonucu sorgulama…
TOKİ Akçakale kura çekiliş sonuçları
Fatih Cinpolat
Merve Köftercioğlu
Dilek Küçük
Aysin Uzun
İbrahim Özyavuz
HalilYalçınkaya
Muhammet Fatih Beştaş
Gamze Metlioğlu
Zekiye Özan
Ali Batmaz
nuran Peltek
Hasan Tekdemir
Remziye Asantaş
Necmettin Çiftçi
Fevzi Şahin
Harun Oğan
Zeydi Altanay
Mahmut Yıldız
Nhat Geçkil
Cemal Doğan
Hazla Dizman
Biricik Demir
Mehmet Güneş
Fadile Gülmezyüz
Sait Can Kırpık
İsmail Sarıboğa
Ümit Çay
Altun Köftercioğlu
Yücel Kaplan
Ayşe Beşaltı
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın