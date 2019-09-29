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TOKİ Samsun Tekkeköy 276 teslimatlar ne zaman?

TOKİ’den konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar konutların teslim tarihlerini merak ediyor. Merak edilen TOKİ konutları arasında Samsun TOKİ Tekkeköy 276 konutları da var. Kütahya Tavşanlı Ömerbey mahallesi TOKİ 1014 konut ne zaman yapıma başlanılacak? Peki TOKİ Samsun Tekkeköy 276 teslimatlar ne zaman?

29 Eylül 2019 Pazar 16:50
TOKİ Samsun Tekkeköy 276 teslimatlar ne zaman?

TOKİ’den konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar konutların teslim tarihlerini merak ediyor. Merak edilen TOKİ konutları arasında Samsun TOKİ Tekkeköy 276 konutları da var. Peki TOKİ Samsun Tekkeköy 276 teslimatlar ne zaman?

Samsun Tekkeköy Konut Projesinde yer alan toplam 276 adet konutun hak sahipleri 09 – 20 Eylül 2019 tarihleri arasında taşınmazlarını teslim alacaklardır. Bu çerçevede konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan BCT İnşaat Mim. Müh. A.Ş aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır. 1 tipi konutların ilk taksit ödemesi Ekim 2019 itibariyle başlatılacak olup, ilk Dönemsel Artış ise Ocak 2020’de uygulanacaktır. 065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından T. Halk Bankası A.Ş Samsun/Kutlukent Şubesine KDV tutarı ödenecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir.

Bankaca yapılacak KDV tahsilatlarının belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere konut alıcıları teslim tarihinde önce Banka şubesine başvuracaktır. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin konut alıcısında bulunan nüshası,

Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.

Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 16:50
  1. TOKİ Samsun Tekkeköy 276 teslimatlar ne zaman?
  2. Kütahya Tavşanlı Ömerbey mahallesi TOKİ 1014 konut ne zaman yapıma başlanılacak?

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