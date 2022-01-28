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Ekonomi TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi!
Ekonomi

TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Sakarya Adapazarı Korucuk kura sonuçlar: Sakarya Adapazarı TOKİ kura sonuçları isim listesi… Adapazarı TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Adapazarı TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Sakarya Adapazarı TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Sakarya Adapazarı TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Adapazarı sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2022-01-28 11:08:00 - 2022-01-28 11:15:14
TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi!

Sakarya TOKİ Korucuk kura sonuçları belli oldu. TOKİ tarafından gerçekleştiren Sakarya Adapazarı Korucuk Mahallesi 577 Adet Konut Toplu Konut Projesinde, 200 adet 2+1 tipi konut ve 93 adet 3+1 tipi toplam 293 adet konut için kura çekilecek. TOKİ tarafından gerçekleştirilen Sakarya Adapazarı Korucuk Mahallesi 577 Adet Konut Toplu Konut Projesinde, 200 adet 2+1 tipi konut ve 93 adet 3+1 tipi toplam 293 adet konut için “Hak Sahibi ve Konut Belirleme Kurası” Noter huzurunda çekildi. İşte Toki Sakarya Adapazarı kura çekiliş sonuçları isim listesi.

TOKİ Adapazarı kura sonuçları isim listesi! 

Mahmut Der

Vahdettin Çavuş

Ayşe Şahin

POlat Turul

Serkan San

Aynur May

Emin Güvendi

Filiz Atar

Esra Taşçı

Sevda Yorgancıoğlu

Yusuf Aygün

Pakize Şanoğlu

Ali Uzun

Tamer Sezgin

Aytaç Ulduroğlu

Ersin Özsoy

Hüsnüye Boz

Beyza Arslan

Melike Yıltekin

Ramazan Yapıcı

Yunus Emre Nalbantoğlu

Recep Sünbül

Nesir Eraslan

Tahsin Ada

 

TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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