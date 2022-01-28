TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi!
TOKİ Sakarya Adapazarı Korucuk kura sonuçlar: Sakarya Adapazarı TOKİ kura sonuçları isim listesi… Adapazarı TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Adapazarı TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Sakarya Adapazarı TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Sakarya Adapazarı TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Adapazarı sonucu sorgulama…
Sakarya TOKİ Korucuk kura sonuçları belli oldu. TOKİ tarafından gerçekleştiren Sakarya Adapazarı Korucuk Mahallesi 577 Adet Konut Toplu Konut Projesinde, 200 adet 2+1 tipi konut ve 93 adet 3+1 tipi toplam 293 adet konut için kura çekilecek. TOKİ tarafından gerçekleştirilen Sakarya Adapazarı Korucuk Mahallesi 577 Adet Konut Toplu Konut Projesinde, 200 adet 2+1 tipi konut ve 93 adet 3+1 tipi toplam 293 adet konut için “Hak Sahibi ve Konut Belirleme Kurası” Noter huzurunda çekildi. İşte Toki Sakarya Adapazarı kura çekiliş sonuçları isim listesi.
TOKİ Adapazarı kura sonuçları isim listesi!
Mahmut Der
Vahdettin Çavuş
Ayşe Şahin
POlat Turul
Serkan San
Aynur May
Emin Güvendi
Filiz Atar
Esra Taşçı
Sevda Yorgancıoğlu
Yusuf Aygün
Pakize Şanoğlu
Ali Uzun
Tamer Sezgin
Aytaç Ulduroğlu
Ersin Özsoy
Hüsnüye Boz
Beyza Arslan
Melike Yıltekin
Ramazan Yapıcı
Yunus Emre Nalbantoğlu
Recep Sünbül
Nesir Eraslan
Tahsin Ada
TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın