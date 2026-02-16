  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail, Suriye sınırında hava saldırısı düzenledi! Ölüler var KKTC'li Kemalist sapıktan hadsiz sözler: Rezaletine Atatürk'ü alet etti! Suriye’yi suçlamaya kalktı ama faka bastı! SDG’nin emperyalist ittifakı taktikselmiş O ülkeyi Şiileştirmek için milyon dolarlar harcayan İran komediye imza attı! Sadece bir kişi o da oralı değil! Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga! İran'dan İslam dünyasına birlik çağrısı: "Siyonist oyuna karşı Türkiye ile omuz omuza" Bebekler ölürken İsrail mallarını boykot etmek ya da etmemek şeref meselesidir! Öz annelerini örgüte "gelin" yapacaklardı: Yalova'da DEAŞ'lı canilerden kan donduran sapkınlık! Terörsüz Türkiye düzenlemesinde sınırlar netleşiyor: Hainlere geçit yok, pişman olana adli kontrol! Türkiye neyin peşinde? Suriye’den Katar’a, Libya’dan Somali’ye uzanan hat
Ekonomi TOKİ para iadeleri ne zaman yapılır? Başvuru ücreti nasıl geri alınır?
Ekonomi

TOKİ para iadeleri ne zaman yapılır? Başvuru ücreti nasıl geri alınır?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TOKİ para iadeleri ne zaman yapılır? Başvuru ücreti nasıl geri alınır?

TOKİ kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başvuru yapan binlerce kişi iade sürecini araştırmaya başladı. Peki TOKİ başvuru parası ne zaman geri ödenir, iade işlemi nasıl yapılır?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında yürütülen TOKİ projelerinde kura süreci devam ederken, başvuru yapan ancak hak sahibi olamayan vatandaşlar para iadesi takvimine odaklandı. Başvuru sırasında yatırılan ücretlerin hangi sürede geri ödendiği, bankalar üzerinden iadenin nasıl alınacağı ve sürecin ne kadar sürdüğü en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, detaylar..

 

TOKİ para iadeleri ne zaman yapılır?

TOKİ başvuru ücretlerinin iadesi genellikle ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan sonra başlıyor. Uygulamada iade sürecinin çoğu zaman 5 iş günü ile 1 hafta içerisinde başladığı, bankaya ve işlem yoğunluğuna bağlı olarak ödemenin en geç yaklaşık 10 iş günü içinde tamamlandığı belirtiliyor. Bu nedenle kura sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşların başvuru yaptıkları bankalar üzerinden iade sürecini takip etmeleri gerekiyor.

 

TOKİ başvuru ücreti nasıl alınır?

Başvuru ücretlerinin iadesi, başvurunun yapıldığı banka aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar iade işlemlerini banka şubeleri üzerinden yapabildikleri gibi mobil bankacılık uygulamaları veya ATM’ler aracılığıyla da takip edebiliyor.

 

Halkbank üzerinden iade süreci

Halkbank üzerinden başvuru yapan vatandaşlar için ayrıca çevrim içi bir iade ekranı da bulunuyor. Bu ekran üzerinden T.C. kimlik numarası ve başvuru sırasında kullanılan cep telefonu numarasıyla giriş yapılarak iade talebi oluşturulabiliyor. Güvenlik doğrulamasının ardından süreç başlatılıyor ve iade edilen ücret, başvuru sahibinin hesabına yatırılıyor.

TOKİ kura bu hafta hangi illerde çekilecek? 5-8 Şubat TOKİ takvimi
TOKİ kura bu hafta hangi illerde çekilecek? 5-8 Şubat TOKİ takvimi

Ekonomi

TOKİ kura bu hafta hangi illerde çekilecek? 5-8 Şubat TOKİ takvimi

TOKİ 9-13 Şubat kura takvimi! Bu hafta hangi illerde kura çekilecek?
TOKİ 9-13 Şubat kura takvimi! Bu hafta hangi illerde kura çekilecek?

Ekonomi

TOKİ 9-13 Şubat kura takvimi! Bu hafta hangi illerde kura çekilecek?

TOKİ kura takvimi 16-22 Şubat! Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası çekilecek?
TOKİ kura takvimi 16-22 Şubat! Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası çekilecek?

Ekonomi

TOKİ kura takvimi 16-22 Şubat! Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası çekilecek?

TOKİ Eskişehir kura sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek listesi
TOKİ Eskişehir kura sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek listesi

Gündem

TOKİ Eskişehir kura sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek listesi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi
Siyaset

Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, Selçuk Özdağ’ın parti geçmişini hatırlatarak “etik” çıkışına tepki gösterdi; sosyal..
Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım
Eğitim

Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderilen "Ramazan Ayı Etkinlikleri" rehberi, yıllardır bu milletin değerlerine yabancı..
İsrail ordusundaki 50 bin ithal soykırımcı arasında 112 Türk vatandaşı da var! Atın bu teröristleri Türk vatandaşlığından...
Gündem

İsrail ordusundaki 50 bin ithal soykırımcı arasında 112 Türk vatandaşı da var! Atın bu teröristleri Türk vatandaşlığından...

Gazze’de soykırım yapan siyonist ordunun 50 binden fazla askeri yurt dışından getirdiği açıklandı. Declassified UK’ın yaptığı bilgi edinme ö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23