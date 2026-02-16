TOKİ para iadeleri ne zaman yapılır? Başvuru ücreti nasıl geri alınır?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında yürütülen TOKİ projelerinde kura süreci devam ederken, başvuru yapan ancak hak sahibi olamayan vatandaşlar para iadesi takvimine odaklandı. Başvuru sırasında yatırılan ücretlerin hangi sürede geri ödendiği, bankalar üzerinden iadenin nasıl alınacağı ve sürecin ne kadar sürdüğü en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, detaylar..

TOKİ para iadeleri ne zaman yapılır?

TOKİ başvuru ücretlerinin iadesi genellikle ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan sonra başlıyor. Uygulamada iade sürecinin çoğu zaman 5 iş günü ile 1 hafta içerisinde başladığı, bankaya ve işlem yoğunluğuna bağlı olarak ödemenin en geç yaklaşık 10 iş günü içinde tamamlandığı belirtiliyor. Bu nedenle kura sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşların başvuru yaptıkları bankalar üzerinden iade sürecini takip etmeleri gerekiyor.

TOKİ başvuru ücreti nasıl alınır?

Başvuru ücretlerinin iadesi, başvurunun yapıldığı banka aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar iade işlemlerini banka şubeleri üzerinden yapabildikleri gibi mobil bankacılık uygulamaları veya ATM’ler aracılığıyla da takip edebiliyor.

Halkbank üzerinden iade süreci

Halkbank üzerinden başvuru yapan vatandaşlar için ayrıca çevrim içi bir iade ekranı da bulunuyor. Bu ekran üzerinden T.C. kimlik numarası ve başvuru sırasında kullanılan cep telefonu numarasıyla giriş yapılarak iade talebi oluşturulabiliyor. Güvenlik doğrulamasının ardından süreç başlatılıyor ve iade edilen ücret, başvuru sahibinin hesabına yatırılıyor.