TOKİ para iadeleri ne zaman verilir? | TOKİ kurada ismi çıkmayan parasını ne zaman alır?
TOKİ kura çekiminde ismi çıkmayanlar paralarını ne zaman geri alır? 100 Bin sosyal Konut Projesi’ne başvuruda bulunanlar “Kurada ismim çıkmadı TOKİ ne zaman ödeme yapacak?” , “TOKİ’de ismi çıkmayan parasını ne zaman alır?” , “TOKİ kurasında ismi çıkmayanlar paralarını ne zaman alır” konularını araştırıyor. Peki, TOKİ kurada ismi çıkmayan parasını ne zaman alır?
16 Aralık – 15 Ocak tarihleri arasında TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi’ne başvurular alındı. Başvuruların ardından kura çekimleri şubat ayı sonunda başladı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle kura çekimleri ertelenmişti. Kura çekimleri 28 Nisan Salı günü tekrar başladı. İşte, detaylar.
TOKİ para iadeleri ne zaman verilir? | TOKİ kurada ismi çıkmayan parasını ne zaman alır?
TOKİ projesine başvuru yapanlar ve kurada ismi çıkmayanlar paralarının hesaplarına ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan bankanın yetkili şubelerinden geri alabilecektir.
TOKİ KURA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ