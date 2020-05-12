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Ekonomi

TOKİ Mersin kura sonuçları | TOKİ Mersin isim listesi

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak'ta sona erdi. Kura çekimleri önce Elazığ depremi ardından da koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. Nisan ayı sonunda ise kura çekimleri başladı. Pek çok kişi "TOKİ kuraları çekildi mi?" , "TOKİ Mersin kuraları çekildi mi?" , "TOKİ Mersin kura çekimi sonucu 2020", "TOKİ Mersin isim listesi" konularını araştırıyor. İşte, TOKİ Mersin isim listesi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:48:00 -
TOKİ Mersin kura sonuçları | TOKİ Mersin isim listesi

16 Aralık 2019 – 15 Ocak 2020 tarihleri arasında 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları alındı. 81 il için geçerli olan 100 bin sosyal konut için 1 milyonu aşkın kişi başvuru yaptı. Vatandaşlar TOKİ Mersin kuralarının çekilip çekilmediğini araştırıyor. İşte, detaylar.

TOKİ Mersin kura sonuçları | TOKİ Mersin isim listesi

TOKİ Mersin kura çekimi 12 Mayıs Salı günü saat 10.00’da başladı. Kura çekimi internet üzerinden canlı yayınlandı.

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