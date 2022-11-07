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Aktüel TOKİ kuraları saat kaçta çekilecek? TOKİ kura çekimi CANLI İZLE
Aktüel

TOKİ kuraları saat kaçta çekilecek? TOKİ kura çekimi CANLI İZLE

TOKİ kuraları saat kaçta çekilmeye başlanacak? 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında başvurusu alınan TOKİ İlk Evim projesinde kura heyecanı 7 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Başvuru yapanlar ise kura takvimini araştırıyor. Peki, TOKİ kuraları nereden takip edilir? TOKİ kura çekimi canlı nereden hangi kanaldan izlenebilecek?

Yeniakit Publisher
2022-11-07 07:58:00 -
TOKİ kuraları saat kaçta çekilecek? TOKİ kura çekimi CANLI İZLE

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuruların ardından gözler kura takvimine çevrildi. Peki, TOKİ kuraları nereden hangi kanaldan takip edilebilecek?

TOKİ kuraları saat kaçta çekilecek? TOKİ kura çekimi CANLI İZLE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura çekiminin 7 Kasım Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Kuraların 2023 yılı Mart ayı sonunda tamamlanmış olması bekleniyor. 

TOKİ’den yapılan açıklamada, “Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinde kuralar başlıyor. İlk kura yarın Şırnak ve Ardahan'da... Bütün kuralar http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacak” denildi.

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