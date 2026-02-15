TOKİ kura takvimi 16-22 Şubat! Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası çekilecek?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan 500 bin konutluk TOKİ projesinde kura süreci hız kesmeden devam ediyor. Aralık ayında başlayan çekilişler birçok ilde tamamlanırken, yeni haftayla birlikte yüksek kontenjanlı şehirlerin de yer aldığı yoğun bir kura programı uygulanacak. Peki, bu hafta hangi illerde kura çekilecek?

58 ilde kuralar tamamlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 58 ilde kura çekimleri tamamlandı ve 213 bin 451 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi.

29 Aralık 2025’te başlayan kura süreci kapsamında Adıyaman’dan Tekirdağ’a, Antalya’dan Samsun’a kadar çok sayıda ilde çekilişler yapılırken, son olarak Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli’nde gerçekleştirilen kuralarla süreç yeni bir aşamaya geçti.

Bakan Kurum’dan kura takvimi açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adım adım ilerliyoruz. Bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutumuzun kurasını tamamladık. Bu hafta 11 ilimizde daha 98 bin 839 ailemiz yuva heyecanı yaşayacak. Türkiye Yüzyılı, yuvalarla yükseliyor" ifadelerini kullandı.

16-22 Şubat haftası TOKİ kura takvimi

Açıklanan programa göre bu hafta 11 ilde toplam 98 bin 839 konut için kura çekimi yapılacak. Takvim şu şekilde paylaşıldı:

16 Şubat Pazartesi: Eskişehir’de 6 bin 55, Karaman’da 1.550 konut

17 Şubat Salı: Konya’da 15 bin 200, Sakarya’da 6 bin 633 konut

18 Şubat Çarşamba: Mersin’de 8 bin 190, Kırklareli’nde 2 bin 255 konut

19 Şubat Perşembe: Diyarbakır’da 12 bin 165 konut

20 Şubat Cuma: Adana’da 12 bin 400, Çanakkale’de 3 bin 276, Gaziantep’te 13 bin 890 konut

21 Şubat Cumartesi: Bursa’da 17 bin 225 konut

Bu takvimin tamamlanmasıyla birlikte kura çekimi yapılan il sayısının 69’a, hak sahibi belirlenen konut sayısının ise 312 bin 290’a ulaşması bekleniyor.