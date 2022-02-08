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Ekonomi TOKİ Konya Hüyük kura sonuçları: Hüyük TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Konya Hüyük kura sonuçları: Hüyük TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Konya Hüyük kura çekilişi! 142 adet konuttan 2+1 11 adet kura ile sahiplerini buldu. Konya Hüyük başvurular 20 Ocak’ta tamamlandı. Hüyük TOKİ konutlarına başvuruda bulunan adaylar hak sahibi olup olmadıklarını sorguluyor. TOKİ Hüyük 2+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Hüyük kura çekiliş sonuçları isim listesi, Hüyük konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. İşte Hüyük TOKİ 2+1 kura sonuçları isim listesi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 11:19:00 - 2022-02-08 11:29:28
TOKİ Konya Hüyük kura sonuçları: Hüyük TOKİ kura sonuçları isim listesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Konya'nın Hüyük ilçesinde alt gelir grubuna yönelik 142 adet konut projesinde hak sahipleri canlı yayında yapılan kura çekilişi sonrası belli oldu. Proje kapsamındaki 142 adet konuttan 11'i noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlendi.  

TOKİ Koya Hüyük kura sonuçları isim listesi

Süleyman Sözeri

Mustafa Sivri

Hüseyin Çankaya

Mustafa Erdoğan

Kazım Kadı

Veysel İlgi

Nebahat Çemendere

Yekim Tunur

Mustafa Özat Taşkene

Hüseyin Emre

Zeynep Sever

TOKİ HÜYÜK kura çekilişi yedek isimleri

Mehmet Aker
Mustafa Sınmaz

Recep Topaklı

Nusret Akgümüş

Ali Akkaya

Göksal Kemer
Fatih Kara

Kerim Erdoğan

Ayşe Túnel

Öznur Şahin

Fatma Genç

TOKİ Konya Hüyük konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Konya Hüyük konutları 36 ay içerisinde tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edilecek. Konut projesinde hak sahibi çıkmaları durumunda evlerinin parasını 240 ay içerisinde ödeyebilecekler.

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