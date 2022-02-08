TOKİ Konya Hüyük kura sonuçları: Hüyük TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Konya Hüyük kura çekilişi! 142 adet konuttan 2+1 11 adet kura ile sahiplerini buldu. Konya Hüyük başvurular 20 Ocak’ta tamamlandı. Hüyük TOKİ konutlarına başvuruda bulunan adaylar hak sahibi olup olmadıklarını sorguluyor. TOKİ Hüyük 2+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Hüyük kura çekiliş sonuçları isim listesi, Hüyük konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. İşte Hüyük TOKİ 2+1 kura sonuçları isim listesi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Konya'nın Hüyük ilçesinde alt gelir grubuna yönelik 142 adet konut projesinde hak sahipleri canlı yayında yapılan kura çekilişi sonrası belli oldu. Proje kapsamındaki 142 adet konuttan 11'i noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlendi.
TOKİ Koya Hüyük kura sonuçları isim listesi
Süleyman Sözeri
Mustafa Sivri
Hüseyin Çankaya
Mustafa Erdoğan
Kazım Kadı
Veysel İlgi
Nebahat Çemendere
Yekim Tunur
Mustafa Özat Taşkene
Hüseyin Emre
Zeynep Sever
TOKİ HÜYÜK kura çekilişi yedek isimleri
Mehmet Aker
Mustafa Sınmaz
Recep Topaklı
Nusret Akgümüş
Ali Akkaya
Göksal Kemer
Fatih Kara
Kerim Erdoğan
Ayşe Túnel
Öznur Şahin
Fatma Genç
TOKİ Konya Hüyük konutları ne zaman teslim edilecek?
TOKİ Konya Hüyük konutları 36 ay içerisinde tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edilecek. Konut projesinde hak sahibi çıkmaları durumunda evlerinin parasını 240 ay içerisinde ödeyebilecekler.