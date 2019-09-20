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TOKİ Konya Karatay Eski Organize Sanayi Bölgesi projesinin ödeme ve kayıtları ne zaman

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilecek olan Konya Organize Sanayi TOKİ projesindeki toplam 503 konut için talep toplama başvuruları 17 Mayıs'ta sona ermişti. Konya Karatay ve Eski Organize Sanayi Bölgesi projesinin ödeme ve kayıtları ne zaman?

20 Eylül 2019 Cuma 16:57
TOKİ Konya Karatay Eski Organize Sanayi Bölgesi projesinin ödeme ve kayıtları ne zaman

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilecek olan Konya Organize Sanayi TOKİ projesindeki toplam 503 konut için talep toplama başvuruları 17 Mayıs'ta sona ermişti. Konya Karatay ve Eski Organize Sanayi Bölgesi projesinin ödeme ve kayıtları ne zaman?

Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü çalışanları için ayrılan 503 konut, 1057 konutluk Konya Ardıçlı sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek. Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde çalışanları için talep toplama başvuruları 29 Nisan’da başlamıştı. 350 adedi 2+1 ve 153 adedi 3+1 planında inşa edilecek olan Konya Organize Sanayi TOKİ projesinde 17 Mayıs’a kadar toplanan talepler değerlendirildi. Projede yer alan 2+1 konutlar brüt 84 metrekare olarak planlanırken 3+1 konutlar ise brüt 128 metrekare olarak inşa edilecek. Konya Karatay ve Eski Organize Sanayi Bölgesi projesinin ödeme ve kayıtlarının ne zaman yapılacağına ilişkin TOKİ’den bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin TOKİ’den bir açıklama gelmesi durumunda buradan takip edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 16:57
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