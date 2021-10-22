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Ekonomi TOKİ Konya Hadim kura sonuçları isim listesi!
Ekonomi

TOKİ Konya Hadim kura sonuçları isim listesi!

TOKİ kura sonuçları Konya Hadimi! Konya Hadim TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Konya Hadim projemsi konut belirleme kurası yapılı. Konya Hadim TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Konya Hadim TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Hakim kura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 11:03:00 - 2021-10-22 11:04:51
TOKİ Konya Hadim kura sonuçları isim listesi!

Konya Hadim TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Konya Hadim TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Hadim konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Konya Hadim TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte Hakim kura sonucu sorgulama…

Konya Hadim TOKİ kura çekiliş sonuçları

Elmas Sayın

Hayrullah Ölmez

Cemal Özbayrak

Mehmet Tufan

Eyüp Güldağı

Kamil Eroğlan

Leyla Küçük

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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