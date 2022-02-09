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Ekonomi TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları Beyşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları Beyşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Konya Beyşehir kura çekimi sonuçları belli oldu. Canlı yayın ile yapılan kura çekimi sonrasında isim listesi de paylaşıldı. ı (TOKİ), Konya’nın Beyşehir ve Altınekin ilçesinde toplam 57 konutu satışa çıkarttı. 2+1 ve 3 +1 evler için kura çekilişi yapıldı. TOKİ Beyşehir Küçükavşar 2+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi Beyşehir konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. İşte TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar kura sonuçları 2+1 isim listesi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 11:07:00 - 2022-02-09 11:15:25
TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları Beyşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ tarafından yapılan Konya’Nın Beyşehir ilçesi Küçükavşar Mhalelsinde bulunan konut projesinde 31 adet 2+1 konut, 20 adet 3+1 konut satışı için kura çekilişi gerçekleştirildi. TOKİ Beyşehir konutları içini başvurular 24-28 Ocak tarihleri arasında yapıldı.

TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi

Yunus Emre Kapu

Şerife Kalnır

Hasan Gök

İsa Silahşör Gündoğdu

Durmuş Cevizci

Osman Erol

Abdulbaki Aslan

Fevzi Naz

Hasan Sayın

Hüseyin Gündüz

Merve Çiğdem

Cengiz Harman

Kürşat Rahmi Gümüş

Nevzat Kaya

Kadir Kademe

Mehmet Ali Kula

Necla Yazar

Kazım Şahinkaya

Yaşar Balkı

Diyar Alıcı

Tugay Özdemir

Aysun Şen Bozdağ

Yurdal İsaoğlu

Veysel Sadık Pampu

Ali Kiraz

Hakan Çelik

 

TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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