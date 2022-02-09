TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları Beyşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Konya Beyşehir kura çekimi sonuçları belli oldu. Canlı yayın ile yapılan kura çekimi sonrasında isim listesi de paylaşıldı. ı (TOKİ), Konya’nın Beyşehir ve Altınekin ilçesinde toplam 57 konutu satışa çıkarttı. 2+1 ve 3 +1 evler için kura çekilişi yapıldı. TOKİ Beyşehir Küçükavşar 2+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi Beyşehir konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. İşte TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar kura sonuçları 2+1 isim listesi.
TOKİ tarafından yapılan Konya’Nın Beyşehir ilçesi Küçükavşar Mhalelsinde bulunan konut projesinde 31 adet 2+1 konut, 20 adet 3+1 konut satışı için kura çekilişi gerçekleştirildi. TOKİ Beyşehir konutları içini başvurular 24-28 Ocak tarihleri arasında yapıldı.
TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi
Yunus Emre Kapu
Şerife Kalnır
Hasan Gök
İsa Silahşör Gündoğdu
Durmuş Cevizci
Osman Erol
Abdulbaki Aslan
Fevzi Naz
Hasan Sayın
Hüseyin Gündüz
Merve Çiğdem
Cengiz Harman
Kürşat Rahmi Gümüş
Nevzat Kaya
Kadir Kademe
Mehmet Ali Kula
Necla Yazar
Kazım Şahinkaya
Yaşar Balkı
Diyar Alıcı
Tugay Özdemir
Aysun Şen Bozdağ
Yurdal İsaoğlu
Veysel Sadık Pampu
Ali Kiraz
Hakan Çelik
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