TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları Beyşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Konya Beyşehir kura çekimi sonuçları belli oldu. Canlı yayın ile yapılan kura çekimi sonrasında isim listesi de paylaşıldı. ı (TOKİ), Konya’nın Beyşehir ve Altınekin ilçesinde toplam 57 konutu satışa çıkarttı. 2+1 ve 3 +1 evler için kura çekilişi yapıldı. TOKİ Beyşehir Küçükavşar 2+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi Beyşehir konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. İşte TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar kura sonuçları 2+1 isim listesi.