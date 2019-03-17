TOKİ konut başvuru sayısı 200 bini aştı!

Çanakkale'de Sosyal Konut Kentsel Dönüşüm toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 67 ilde 140 projeyle yürüttüğü 50 bin sosyal konut projesine başvuru sayısının 200 bini geçtiğini söyledi. Bugüne kadar 590 bin konutun kentsel dönüşüm ile rehabilitasyonunu yaptıklarını anlatan Bakan Kurum, "Türkiye'de 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor tüm Türkiye'de. 1,5 milyon konutun acil ve öncelikli dönüşümünün yapılması gerekli. Bu alanlara ilişkin de yılda 300 bin konut yapmak suretiyle, önümüzdeki 5 yıllık süreçte buraları dönüştürmek istiyoruz" dedi.

Bakan Kurum şu ifadelerde bulundu:

AK Parti iktidarı olarak son 17 yılda Çanakkale'ye toplam 26 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlatan Bakan Kurum, kentte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle toplam 3 bin 10 konut inşa ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, "Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye çapında 50 bin konutluk bir proje başlattık. Vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilecekleri projemizi 67 ilimizde başlattık. 240 aya varan vadelerimiz var. Bu sosyal konutlardan Çanakkale'mizde de İntepe bölgemizde inşa ediyoruz. 583 lira taksitle bu konutlardan vatandaşlarımız alabiliyorlar. Vatandaşlarımız uygun ödeme seçenekleriyle, devlet güvencesiyle, sağlam, o yatay mimari anlayışıyla, mahalle kültürü anlayışıyla uygun konutlara sahip olacaklar. Bugüne kadar başvuru sayısı 200 bini aştı. İnşallah o başvurular çerçevesinde de 81 ilimize uzatmak suretiyle yatay mimariyi, o bizim mahalle kültürü anlayışımızı, içinde yeşil alanların, sosyal donatıların olduğu, o şehirleşme anlayışını tüm illerimize yapmak istiyoruz. Çünkü biz istiyoruz ki o mahalle anlayışı devam etsin, gelecek nesillere aktarılsın" diye konuştu.