TOKİ Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci kura sonuçları İzmit Sekbanlı Sepetci TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ kura sonuçları TOKİ Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci! Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci 1. ve 2. bölge TOKİ kuraları çekildi. 100 bin konut projesi kapsamında Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci konut kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci kura sonucu sorgulama ekranı.
TOKİ kura sonuçları TOKİ Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci! Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci 1. ve 2. bölge TOKİ kuraları çekildi. 100 bin konut projesi kapsamında Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci konut kurası gerçekleştirildi. Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar İzmit Sekbanlı Sepetci TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetcikura sonucu sorgulama.
TOKİ Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci kura sonuçları
Aykut Aktaş
Seycan Girgin
Diler Kaya
Sezgin Demir
İrem Çelikörs
Fatih Acar
İbrahim Zorlu
Dönüş Uysal
Vasfiye Çalık
Serkan Güner
Belinur Alper
Znep Açıkkol
Saadet Geç
Hüseyin Tepecik
Gökhan Korkmaz
Emin Sözden
Adem Baltacı
Züleyha Eşsiz
Fatma Erkul
Sonnur Harata
Tayfun Erdemir
Ülker Uçar
Mehmet Kürkan
Müzeyyen Sönmez
Nurcuk Ekmen
Muhammet Emre AKyüz
Ayten Akçay
Nermin Uslu
Mek Kul
Taner Obuz
Ferdane Tokal
Muhammed Yıldırım
Fahri Çavdar
Coşkun Karagöz
Hasan Baştan
Halil İbrahim Çakır
Hülya Özyaşar
Fidan Gemici
Ali Kaymak
Remzi Gencer
Sema Aytimur
Yeliz Aydın
Hacer Adak
Fatma Yılmaz
Sinem Sar
Safiye Toprak
Buse Eylem Aytekin
Sebahat Koç
Erhan Namlı
Meryem Aysu
Sibel Çankaya
Güley Avcı
Muazzez Kutlu
Günay Kılıçarslan
İbrahim Ceco
Serkan Umutlu
Kadir Ayçiçek
Turgay Uzcan
Aliosman Boya TOKİ'den konut hakkına sahip olan bazı isimlerdir.