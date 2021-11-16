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Ekonomi TOKİ Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci kura sonuçları İzmit Sekbanlı Sepetci TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci kura sonuçları İzmit Sekbanlı Sepetci TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ kura sonuçları TOKİ Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci! Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci 1. ve 2. bölge TOKİ kuraları çekildi. 100 bin konut projesi kapsamında Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci konut kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci kura sonucu sorgulama ekranı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 14:48:00 - 2021-11-16 14:55:50
TOKİ Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci kura sonuçları İzmit Sekbanlı Sepetci TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ kura sonuçları TOKİ Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci! Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci 1. ve 2. bölge TOKİ kuraları çekildi. 100 bin konut projesi kapsamında Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci konut kurası gerçekleştirildi. Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar İzmit Sekbanlı Sepetci TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetcikura sonucu sorgulama.

TOKİ Kocaeli İzmit Sekbanlı Sepetci kura sonuçları

Aykut Aktaş

Seycan Girgin

Diler Kaya

Sezgin Demir
İrem Çelikörs

Fatih Acar
İbrahim Zorlu

Dönüş Uysal

Vasfiye Çalık

Serkan Güner
Belinur Alper

Znep Açıkkol
Saadet Geç

Hüseyin Tepecik

Gökhan Korkmaz

Emin Sözden

Adem Baltacı

Züleyha Eşsiz

Fatma Erkul

Sonnur Harata

Tayfun Erdemir
Ülker Uçar

Mehmet Kürkan

Müzeyyen Sönmez

Nurcuk Ekmen

Muhammet Emre AKyüz

Ayten Akçay

Nermin Uslu

Mek Kul

Taner Obuz
Ferdane Tokal
Muhammed Yıldırım

Fahri Çavdar

Coşkun Karagöz

Hasan Baştan

Halil İbrahim Çakır

Hülya Özyaşar

Fidan Gemici

Ali Kaymak

Remzi Gencer

Sema Aytimur

Yeliz Aydın

Hacer Adak

Fatma Yılmaz

Sinem Sar

Safiye Toprak
Buse Eylem Aytekin

Sebahat Koç

Erhan Namlı

Meryem Aysu

Sibel Çankaya

Güley Avcı
Muazzez Kutlu

Günay Kılıçarslan

İbrahim Ceco

Serkan Umutlu

Kadir Ayçiçek

Turgay Uzcan

Aliosman Boya TOKİ'den konut hakkına sahip olan bazı isimlerdir.

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