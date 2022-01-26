TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi!
TOKİ Kilis kura sonuçlar: Kilis Merkez Deveciler TOKİ kura sonuçları isim listesi… Kilis TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Kilis TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Kilis Merkez TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kilis TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Kilis sonucu sorgulama…
TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi!
Mehmet Ali Değirmenci
Mahire Bozoğlu
Emine Bayındır
Mustafa Özacar
Emel Demir
Rahmi Demirbaş
Demek Karcıoğlu
Zeki Yıldız
Mustafa Ğüçoğlu
Serdar Alişanoğlu
Nurettin Demir
Mehmet Kuçukoğlu
Reşit Hayve
Emine Polat
Bayram Özer
Cengiz Fakıoğlu
Mustafa Öznacar
murat Can Korkut
İbrahim Arslan
Zeynep Doğan
Hasan Dağlı
Nazlı Özarslan
Mahir Akkrt
Mehmet Çelik
Emine Katırcıoğlu
Ahmet Halipçi
Zennup Özkarlıoğlu
Yıldız Demir
Aziz Kılıç
Arzu Taşdemir
Erdal Afrin
Fethiye deliçay
meral Doğan
Deniz Ceylan
Hatice Dayı
Cuma Çakmak
Tuba Özfidan
Hasan Kokrmaz
Tulay Koyuncuoğlu
Murat Cansızlar
Hasan Çetin
Safiye Seda İlikli
cemal Bekler
Mehmet Orhan Topalömer
Fadi Meşhud
Halil Sanlı
Derya Özer
Şükrüye Sema Aygün
Celal Güldal
Sabriye Kuş
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