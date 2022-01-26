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Ekonomi TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi!
Ekonomi

TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Kilis kura sonuçlar: Kilis Merkez Deveciler TOKİ kura sonuçları isim listesi… Kilis TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Kilis TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Kilis Merkez TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kilis TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Kilis sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2022-01-26 11:06:00 - 2022-01-26 11:14:44
TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi!

Mehmet Ali Değirmenci
Mahire Bozoğlu
Emine Bayındır

Mustafa Özacar

Emel Demir

Rahmi Demirbaş

Demek Karcıoğlu

Zeki Yıldız

Mustafa Ğüçoğlu

Serdar Alişanoğlu

Nurettin Demir

Mehmet Kuçukoğlu
Reşit Hayve

Emine Polat

Bayram Özer

Cengiz Fakıoğlu

Mustafa Öznacar

murat Can Korkut

İbrahim Arslan

Zeynep Doğan

Hasan Dağlı

Nazlı Özarslan

Mahir Akkrt

Mehmet Çelik

Emine Katırcıoğlu

Ahmet Halipçi

Zennup Özkarlıoğlu

Yıldız Demir
Aziz Kılıç

Arzu Taşdemir

Erdal Afrin

Fethiye deliçay
meral Doğan

Deniz Ceylan

Hatice Dayı 

Cuma Çakmak

Tuba Özfidan

Hasan Kokrmaz

Tulay Koyuncuoğlu

Murat Cansızlar

Hasan Çetin

Safiye Seda İlikli

cemal Bekler

Mehmet Orhan Topalömer

Fadi Meşhud
Halil Sanlı

Derya Özer

Şükrüye Sema Aygün

Celal Güldal

Sabriye Kuş

TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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