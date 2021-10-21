TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları Kemalpaşa TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi! TOKİ kura sonuçları İzmir Kemalpaşa! İzmir Kemalpaşa TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında İzmir Kemalpaşa projemsi konut belirleme kurası yapılı. İzmir Kemalpaşa TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar İzmir Kemalpaşa TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kemalpaşa kura sonucu sorgulama.
İzmir Kemalpaşa TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında İzmir Kemalpaşa TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. İzmir Kemalpaşa konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar İzmir Kemalpaşa TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte İzmir Kemalpaşa kura sonucu sorgulama…
İzmir Kemalpaşa TOKİ kura çekiliş sonuçları
Nilüfer Nisa
Servet Işıksoy
Evrim Kocatürk
Arif ÖZer
Aylin Bertan
Sevim Demir
Gürkan Bul
Okan Mutlu
Sezer Abi
Seyhan Arın
Sezer Işıldar
Ersin Demir
Necla Dumlugöl
Ayşe Yıldırım
İbrahim Ovalı
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın