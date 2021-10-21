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Ekonomi TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları Kemalpaşa TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları Kemalpaşa TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi! TOKİ kura sonuçları İzmir Kemalpaşa! İzmir Kemalpaşa TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında İzmir Kemalpaşa projemsi konut belirleme kurası yapılı. İzmir Kemalpaşa TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar İzmir Kemalpaşa TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kemalpaşa kura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 14:19:00 - 2021-10-21 14:27:59
TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları Kemalpaşa TOKİ kura sonuçları isim listesi

İzmir Kemalpaşa TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında İzmir Kemalpaşa TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. İzmir Kemalpaşa konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar İzmir Kemalpaşa TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte İzmir Kemalpaşa kura sonucu sorgulama…

İzmir Kemalpaşa TOKİ kura çekiliş sonuçları

Nilüfer Nisa

Servet Işıksoy

Evrim Kocatürk

Arif ÖZer

Aylin Bertan

Sevim Demir

Gürkan Bul

Okan Mutlu

Sezer Abi

Seyhan Arın

Sezer Işıldar

Ersin Demir

Necla Dumlugöl

Ayşe Yıldırım

İbrahim Ovalı

 

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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