İstanbul Silivri kura çekiliş sonuçları toki.gov.tr web adresinde yayınlandı. Asıl ve yedek kazananların isimleri de belli oldu. 22 Aralık TOKİ kura sonuçları ile yüzlerce vatandaş ev sahibi olmanın heyecanını yaşadı.

TOKİ İstanbul Silivri çekiliş sonuçları isim listesi

TOKİ tarafından dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ev sahibi olmaya devam ediyor. Kirada oturan binlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ projelerinden faydalanmak isteyenler başvuru yapmayı sürdürüyor. Son olarak TOKİ 50 bin konut projesi için kura çekilişleri başladı. İstanbul Silivri Alipaşa Mah. 3. Etap projesinin kura çekilişi tamamlandı. TOKİ İstanbul Silivri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı kuraya katılanlar tarafından araştırılıyor.

TOKİ 50 Bin sosyal konut programında İstanbul'da Silivri ilçesinde hayata geçireceği projesi için bugün online olarak kura çekilişi gerçekleştirdi.

Kuraya katılan hak sahipleri, TOKİ'nin www.toki.gov.tr/satis/tr/kura web adresine TC kimlik numaralarını girerek kura sonucunu sorgulayabilir.

22 Aralık'ta düzenlenen İstanbul Silivri TOKİ kura çekilişi sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Kura sonuçları henüz duyurulmadı ancak isim listesi geldiği takdirde haberimizde yer alacak.

TOKİ İSTANBUL SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

Sonuçlara E-Devlet üzerinden de ulaşmanız mümkün olacak.

2+1 konut tipinde üretilecek olan 331 adet konut için 326 kişi arasında ve 3+1 konutlar için ise satışa sunulan 263 adet konut için 296 hak sahibi arasında kura çekilişi yapıldı.