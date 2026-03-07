  • İSTANBUL
TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

500 bin sosyal konut projesinde gözler İstanbul’a çevrildi. Başvuru yapanlar ‘TOKİ İstanbul kura çekimleri ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci Türkiye genelinde etap etap ilerliyor. 75 ilde tamamlanan çekilişlerin ardından şimdi en çok başvurunun yapıldığı İstanbul etabı bekleniyor. 100 bin konut için yapılacak kura, başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İşte, detaylar…

 

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ’nin İstanbul etabına ilişkin kura tarihi henüz açıklanmadı. Yetkililerin önümüzdeki günlerde kura takvimini duyurması bekleniyor.

 

TOKİ İstanbul konut fiyatı ve ödeme planı

İstanbul’da yapılacak projede 55 metrekare büyüklüğündeki 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak açıklandı.

Yüzde 10 peşinat ödenecek. Bu tutar 195 bin TL’ye karşılık geliyor. Kalan ödeme için 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutlar için aylık taksit 7 bin 313 TL olarak hesaplanıyor.

 

TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Konutların taksit ödemeleri sözleşme imzalandıktan sonraki ay başlayacak.

 

TOKİ taksitleri sabit mi?

Hak sahiplerinin kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri yılda iki kez güncellenecek. Ocak ve temmuz aylarında yapılacak düzenlemede memur maaş artış oranı dikkate alınacak ve artış Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde belirlenecek.

 

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri kategorisindeki konutlar ise yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile sabit taksitli olarak satılacak. Bu grupta taksit ödemeleri konut tesliminden sonraki ay başlayacak.

