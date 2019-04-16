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TOKİ Isparta Atabey kura sonuçları

Isparta Atabey’de inşa edeceğimiz 373 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. TOKİ Isparta Atabey kura sonuçları ve TOKİ başvuru şartları, TOKİ Türkiye geneli satışlar, TOKİ sonuçları sorgulama, TOKİ online taksit sorgulama son dakika haberleri.

16 Nisan 2019 Salı 14:42
TOKİ Isparta Atabey kura sonuçları

Isparta Atabey’de inşa edeceğimiz 373 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. TOKİ Isparta Atabey kura sonuçları ve TOKİ başvuru şartları, TOKİ Türkiye geneli satışlar, TOKİ sonuçları sorgulama, TOKİ online taksit sorgulama son dakika haberleri.

Isparta Atabey'de inşa edeceğimiz 373 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. TOKİ projelerinde yer alan 2+1 daireler alt gelir grubu konutları olarak geçiyor. Bu projede yer alan 377 konutun 237’si 2+1 oldu. Projede orta gelir grubuna hitap edecek 3+1 planında da 140 konut inşa edildi.

Proje, TOKİ’nin 2014 yılından beri uyguladığı “yerel mimari” konseptine uygun olarak inşa edildi. Binaların dış cephelerinde ahşap görünümlü kaplamalar, zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, geniş balkon ve pencereler kullanıldı.Projeyle Atabey İlçesi’nde sosyal donatıları, spor ve oyun alanları, parkı ve peyzajıyla yeni bir mahalle inşaa edilmesi hedefleniyordu.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 14:42
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