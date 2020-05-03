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Ekonomi

TOKİ indirimi nedir? | TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?

TOKİ indirimi nedir? Milyonlarca kişi “TOKİ indirimi başvuru şartları” , “TOKİ indirimi başvuru” , “TOKİ indirimi başvuru yap” , “TOKİ indiriminden kimler faydalanacak?” , “TOKİ indirimi ne zaman?” , “TOKİ indirim kampanyası başvuru ne zaman?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:24:00 -
TOKİ indirimi nedir? | TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı’ndan indirim müjdesi geldi. Vatandaşlar “TOKİ indiriminden kimler faydalanabilir?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

TOKİ indirimi nedir? | TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik bu yılki indirim kampanyasına başvurular 6 Mayıs'ta başlayacak. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak.

Yüzde 20 indirim kampanyasından, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 6 Mayıs-19 Haziran tarihlerinde ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında indirimden yararlanılamayacak.

TOKİ indirim başvuru şartları

İndirimden faydalanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borçlarının bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, geri ödeme taksidi 2018 sonuna kadar başlamış konut ve iş yerlerinin sahipleri yararlanacak. İndirim kampanyasına taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler dahil edilmedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

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