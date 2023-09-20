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Ekonomi

TOKİ indirimi başlıyor! Başvuru için bunları yapmalısınız! Bu tarihlere dikkat!

Yeniakit Publisher
2023-09-20 00:07:00 - 2023-09-20 00:08:00
TOKİ indirimi başlıyor! Başvuru için bunları yapmalısınız! Bu tarihlere dikkat!

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yüzde 25 indirim kampanyasında başvurular başlıyor. İşte ayrıntılar:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yüzde 25 indirim kampanyasında başvurular bu hafta başlıyor

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, TOKİ indirim kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüzde 25 indirim kampanyasının 21 Eylül’de başlayacağını ve 19 Ekim’de sona ereceğini belirten Özelmacıklı, “TOKİ’ye borcu olan konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini peşin olarak kapatmaları durumunda yüzde 25 oranında indirim imkânından yararlanabilecekler. Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek. Borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini ise satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebilecekler” dedi.

Bu şartlar gerekiyor!

Yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanacak alıcılar için bazı şartlar olduğunu da belirten Özelmacıklı, “İlk olarak geri ödemesi 2022 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanlar bu kampanyadan faydalanabilecek. İkinci olarak, alıcıların başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması şartı da var. Son şart ise kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan alıcılar indirim kampanyasından faydalanamayacak” şeklinde konuştu.

Kredi çekilebilecek

Emlak Haber Ajansı'ndaki değerlendirmesinde Özelmacıklı, “Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak isterse de Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde ise söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak” dedi.

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